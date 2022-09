Mancini: «Immobile sarebbe rimasto con noi ma non si poteva rischiare»

Domani sera alle 20.45 Ungheria-Italia di Nations League. Ha parlato il ct della Nazionale Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport

“Immobile voleva restare con noi e sarebbe rimasto volentieri. Stamattina però abbiamo deciso di lasciarlo a riposo: non si poteva rischiare. In conferenza stampa ho risposto alle domande, dicendo che Ciro ha fatto di tutto per esserci ma che ha dovuto alzare bandiera bianca. Poi ho dichiarato che si dovrebbe amare un po’ di più la Nazionale ma le cose non sono collegate: erano due risposte differenti su due argomenti differenti. Il sistema di gioco? Ora vediamo. Possiamo anche tornare al 4-3-3 o riproporre il 3-5-2: l’importante è che sia un’Italia aggressiva”.

“Per domani non credo che ci saranno tanti cambi rispetto all’Inghilterra. L’attacco leggero è un’ipotesi. Scamacca ha qualità importanti e può fare di più. L’esperienza in Inghilterra lo aiuterà di certo nella crescita”.