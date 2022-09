Lille-Tolosa 2-1, splendido gol di Ounas (VIDEO). Per L’Equipe è da 7: “può fare la differenza sempre”

Una girata a volo di sinistro che fa impazzire i tifosi, per l’ex Napoli. Fonseca: «Porta una cosa importante alla squadra: l’iniziativa individuale».

Il Lille ha vinto sul Tolosa per 2-1 e una delle due reti è stata firmata dall’ex Napoli, Adam Ounas. Un gol bellissimo, al minuto 53: una girata a volo di sinistro per una rete che ha fatto impazzire lo stadio.

L’Equipe, oggi, dà ad Ounas 7 in pagella.

“Un giocatore brillante e rapido, ha portato una soluzione di velocità sul fianco destro e può fare la differenza in qualsiasi momento grazie al suo gioco di corpo e alle sue improvvise accelerazioni”.

L’allenatore del Lille, Paulo Fonseca, si è così espresso sul suo giocatore:

«Adam porta una cosa importante alla squadra, l’iniziativa individuale. Porta delle cose differenti al nostro gioco, è molto bravo tecnicamente nell’uno contro uno, ma non è ancora al 100% della condizione fisica perché non ha giocato molto negli ultimi mesi. Deve ancora migliorare, non può ancora giocare tutta una partita. Quando sarà migliorato da questo punto di vista porterà ancora di più».