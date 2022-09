L’Equipe rilancia il caso Mbappé: ha solo due anni di contratto, nel 2024 può lasciare il Psg

Il quotidiano scrive che nessuno degli acquisti promessi (Lewandowski, Bernardo Silva, Skriniar) è arrivato e che tra due anni valuterà il progetto Psg

Ritorna il caso Mbappé. A rilanciarlo è il quotidiano sportivo francese L’Equipe. Che smentisce quanto emerso fin qui e cioè che il francese avrebbe firmato col Psg un contratto di due anni più una opzione del Psg per il terzo fino al 2025. Non è così. L’opzione non potrà scattare senza l’ok del calciatore. Di fatto Mbappé potrebbe lasciare il Psg nel 2024 e di fatto la prossima stagione sarebbe l’ultima dell’attaccante a Parigi.

Scrive L’Equipe che questo rischia di diventare l’argomento caldo dei prossimi mesi. E ricorda che a maggio Mbappé sfoggiò la maglia del Psg col numero “2025”. In realtà – aggiungiamo noi – il numero giusto sarebbe stato 2024.

Per L’Equipe il dettaglio sull’opzione è tutt’altro che secondario. Mbappé si sarebbe preso due anni per valutare il progetto di crescita del club. Il quotidiano scrive che la durata del contratto è stata al centro di lunghe discussioni tra il club e il calciatore. Il Club avrebbe voluto un rinnovo di lunga durata, Mbappé non era convinto. Lui vorrebbe una squadra e un club all’altezza delle sue ambizioni.

Scrive L’Equipe che è lecito dubitare che Mbappé sia stato soddisfatto della campagna acquisti del Psg.

Il portoghese alla fine non è stato in grado di soddisfare i suoi desideri e non è arrivato nessuno dei calciatori famosi annunciati (Lewandowski, Skriniar, Bernardo Silva…). Alla domanda della scorsa settimana, alla vigilia della partita contro la Juventus (2-1), se il progetto che il club gli aveva promesso al momento del suo prolungamento corrispondesse alla realtà quattro mesi dopo, Mbappé è rimasto enigmatico: “Questo non è né il luogo né il tempo e non sono la persona per potere rispondere al meglio a questa domanda. Siamo qui per parlare di una partita di Champions League”. L’entourage del giocatore non ha voluto commentare.