L’Equipe: al Psg tornano i dubbi su Donnarumma, Galtier apre a qualche partita di Navas

L’uscita a vuoto contro la Juventus non è passata inosservata così come sue incertezze con i piedi. Gigio sperava di non avere più Navas in panchina

Al Psg tornano i dubbi su Donnarumma. Ne scrive L’Equipe all’indomani della partita vinta 2-1 contro la Juventus. Il quotidiano sportivo francese scrive che

È stato sufficiente osservare il broncio accigliato di Christophe Galtier sul gol della Juventus martedì sera per capire che la mancata uscita dell’ex portiere del Milan non era stata di suo gradimento. Non è stata l’unica azione che ha lasciato pensare l’allenatore parigino. All’interno del club non sono passate inosservate né le difficoltà nella gestione dei lanci in profondità contro il Monaco né i rischi dell’italiano nel gioco con i piedi.

Il punto è che Donnarumma sperava di non ritrovarsi più l’ombra di Keylor Navas. Anzi gli era stato proprio promesso dal club. Era certo di vivere una stagione serena, senza l’assillo di essere messo in discussione al primo errore. Alla fine, però, il costaricano non è partito (e a Napoli lo sappiamo benissimo).

Scrive L’Equipe che

per il momento i dirigenti parigini non sono pienamente soddisfatti di ciò che vedono. Luis Campos ha voluto assicurarsi che non stava commettendo un errore accettando la partenza di Navas.

L’Equipe riporta anche i pensieri dell’entourage di Gigio. Secondo loro è complicato ripartire con i lanci lunghi perché nessun compagno di squadra, davanti, è in grado di controllarli di testa, mentre le ripartenze corte presuppongono una disponibilità di difensori non sempre scontata.

Il quotidiano scrive che Galtier ha sempre fiducia in lui.

Ma il discorso dell’allenatore parigino comincia ad avere alcune sfumature rispetto alla filosofia annunciata nella prima conferenza stampa. Da “mi piace avere un portiere titolare e e un numero 2″, Galtier è passato a “non mi vieto l’idea che Keylor possa giocare alcune partite, come tutti i numeri due”.