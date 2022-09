La Stampa: altro che oggettività del Var, ci sono partite e partitastre

In Juve-Salernitana c’erano meno telecamere perché era di fascia C, ma i punti vinti o persi non hanno categoria, pesano uguale

Su La Stampa, Paolo Brusorio commenta la singolare circostanza per cui non tutte le partite di campionato hanno lo stesso numero di telecamere a disposizione del Var per valutare le azioni di gioco. Il Var, insomma, è una questione di soldi: Juve-Salernitana era una gara low-cost, c’erano 12 telecamere e non 18, come in un incontro di prima fascia.

“Ci hanno fatto un testone così con l’oggettività della var, con la tecnologia che spacca il centimetro (e anche qualcos’altro), che invece di arbitri produce anatomopatologi del pallone e insomma tutto questo campionario e poi che cosa si scopre dopo una domenica di topiche una più clamorosa dell’altra? Che ci sono partite e partitastre: non tutte sono degne di ugual tecnologia tanto che Juventus-Salernitana non è stata considerata da prima fascia”. “Chi sia il genio dietro questa disparità (pare valida anche in Champions) non è dato sapersi, ma i punti vinti o persi non hanno categoria, pesano uguale”.