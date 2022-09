Cinque minuti di recupero per apparare la patetica tattica spezzina servita poi per dare loro chances di pareggio ed invece hanno continuato ‘a perdere tiempo.

😑La Serie A a venti squadre è qualcosa di osceno. Non vogliamo essere politicamente corretti, dobbiamo dirlo. Il tempo effettivo traccerebbe un solco tra la Serie A e la Prima Categoria. Lo scriviamo da cinque anni. Tempo Effettivo.

😶Primo tempo moscio e confuso. Kvara contro tutti, Elmas al gioco delle sedie, si muoveva a caso… Un flashback del Lecce senza goal.

😁Gotti fa il fenomeno in conferenza annunciando mentalità e viso aperto. Il suo portiere lo prende in parola e già dal primo tempo va a accogliere palloni al Parco San Paolo . Che deolazione.

🙄Abbiamo battuto più volte il Liverpool in casa che i liguri. Bestia nera. Minuto 46.44 Mario Rui fa una apertura di destro senza colpire lo steward ma trovando il compagno. .. Segnali, forti segnali.

😚Preso dall’ansia al suo debutto da unica punta stecca e sbaglia ad accordare i tasti. Non molla, si dimena, picchia sul tappeto e alla fine determina. Il pianista dei prati è la Spezia contro l’anti-calcio.

❤️Di corto muso. Il turnover ci crea disagi, Ndombele deve capire ancora dove si trova. Ma quando si alza la panchina si muove una seconda squadra. Il peso specifico quest’anno è notevole. Andiamo avanti, la loro gita al Maradona si è limitata alla vista di un Vesuvio che ha sorriso al minuto ’89 esclamando “Afamocc”.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤️