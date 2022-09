Il Daily Mail: Conte aveva ragione su Ndombele. Oggi per il centrocampo del Napoli è un peso 

Il Daily Mail dà ragione ad Antonio Conte su Ndombele, il nuovo acquisto del Napoli di De Laurentiis a centrocampo. Lo fa attraverso un’analisi della sesta giornata di Serie A realizzata da Alvise Cagnazzo, di Sportsmail.

“Quando l’allenatore del Tottenham, Antonio Conte, emette un verdetto, è molto raro che commetta un errore. L’allenatore italiano non aveva considerato Tanguy Ndombele un giocatore adatto per il Tottenham e il suo inizio in Serie A a Napoli conferma le opinioni di Conte sul suo scarso stato fisico e mentale. Oggi l’ex nazionale francese è un peso per il centrocampo del club partenopeo e – contro lo Spezia – dopo 45 minuti Luciano Spalletti ha deciso di sostituirlo con Stanislav Lobotka, restituendo intelligenza tattica e qualità al centrocampo. Per diventare un titolare nel Napoli, Ndombele dovrà lavorare sul suo aspetto aggressivo. Non riesce a evitare di prendere cartellini gialli o rossi. Eljif Elmas e Lobotka offrono più garanzie tecniche e tattiche. Lobotka è indispensabile al Napoli ma non potrà giocare tutte le partite di questa campagna, e per questo è assolutamente indispensabile recuperare un giocatore che fino a qualche anno fa sembrava destinato a diventare un top player”.