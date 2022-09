Guardian: Milik è una delle poche note brillanti della Juventus, non è solo un vice Vlahovic

Il quotidiano inglese: ha già segnato due gol più quello allenato contro la Salernitana. I due possono giocare insieme, con lui Dusan è meno isolato

Il gol annullato a Milik in Juventus-Salernitana è anche sul Guardian. Il quotidiano ricostruisce l’accaduto, con il Var che giudica Bonucci in fuorigioco e la polemica sulla posizione di Candreva, racconta la rissa scatenatasi in campo e i cartellini rossi estratti dall’arbitro Marcenaro, tra cui quello per lo stesso Milik, espulso per doppio giallo dopo essersi tolto la maglia per esultare al gol. Dell’attaccante polacco scrive:

“Domenica ha pubblicato sui suoi social un video che mostra la posizione di Candreva dicendo che non aveva “parole”. L’attaccante polacco è stato una delle poche note brillanti della Juventus in questo deludente inizio di stagione. È arrivato in prestito dal Marsiglia alla fine del mercato e ha segnato in ciascuna delle sue due precedenti apparizioni in campionato. Ha conosciuto fortune alterne da quando ha lasciato il Napoli per il Marsiglia, partite con molti gol alternate a periodi senza reti e infortuni. Percepito come un vice Vlahovic, un alto e muscolare numero 9 che può occupare un ruolo simile, l’ottima partenza di Milik può far crescere le possibilità che i due giochino insieme. Nonostante abbia segnato quattro gol nelle prime quattro partite di campionato e si sia visto annullare un altro gol domenica per fuorigioco, Vlahovic è spesso apparso isolato in attacco”.