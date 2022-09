La Gazzetta dello Sport scrive di un testa a testa tra Hirving Lozano ed Alessio Zerbin per una maglia da titolare nella prossima partita di campionato tra Napoli e Torino. Sulla Rosea si legge che il solo ballottaggio è una gran notizia «perché nelle gerarchie estive, logicamente, il messicano partiva nettamente avanti all’ex del Frosinone». Zerbin, però, sta meritando una chanche a suon di ottime prestazioni. Lui normalmente gioca a sinistra ma le condizioni precarie del Chucky (la Gazzetta non menziona dell’infortunio di cui si scrive in Messico, si limita a parlare del jet-lag e del fatto che il messicano sarà a disposizione di Spalletti soltanto per l’allenamento di rifinitura) e di Politano potrebbero aprirgli la corsia di destra. S’adatterebbe senza problemi, l’ha già fatto in passato. Addirittura, nel ritiro di Dimaro, Spalletti aveva provato Zerbin come terzino, proprio a destra. Ora scalda i motori per l’esordio dal primo minuto. La Gazzetta: