Gazzetta: Osimhen spacca difese, in area tocca più palloni di tutti i suoi compagni

Victor Osimhen è l’incubo delle difese avversarie. Lo dicono i numeri, su cui, oggi, si sofferma la Gazzetta dello Sport.

C’è un altro dato che riguarda Osimhen, è quello dei tocchi in area.

“Ma c’è un altro dato in cui Osimhen si distingue se sommiamo i tocchi in area di Simeone (13) con quelli di Raspadori (16) siamo sempre sotto il valore del nigeriano che per ben 37 volte ha toccato palla nell’area avversaria. Questo significa mettere in subbuglio i difensori marcatori, tenere su di loro una pressione continua che alla fine paga, in termini di gol: per il centravanti e per l’intera squadra”.