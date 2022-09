Gazzetta: Ndombele un pesce fuor d’acqua, oggi il suo inserimento è complesso

Ndombele. La Gazzetta si sofferma sulla partita del francese riproposto da Spalletti come regista stavolta nel centrocampo a tre. Ecco cosa scrive Maurizio Nicita:

Il francese non si può discutere sotto il profilo della qualità tecnica.Ma è ancora indietro fisicamente e in una squadra che corre – di solito bene, oltre che a notevole ritmo – Tanguy pareva un pesce fuor d’acqua. Al punto che alla fine i compagni non lo hanno tenuto al centro del gioco con tutte le conseguenza. Nessuna bocciatura, ché la classe di Ndombele finirà col pesare nella stagione del Napoli, ma oggi il suo inserimento è un po’ complesso. Perché dare tempo a lui significa frenare un motore che invece, per altri versi, Spalletti ha ben lubrificato.