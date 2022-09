Gazzetta: il turnover sfrenato non è coerente col discorso di Spalletti sul Napoli meno esperto

Sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita commenta le scelte di Luciano Spalletti per Napoli-Lecce, scelte non azzeccate. Sotto la lente è soprattutto il turnover massiccio impiegato dal tecnico. Una scelta che stride con quanto finora detto da Spalletti sulla minore esperienza del Napoli dopo il mercato estivo. La rosea scrive:

E l’allenatore toscano, spesso applaudito per come ha gestito e fatto giocare gli azzurri, stavolta non ha azzeccato le scelte, capita. Anche se alla fine cerca di giustificarsi. Perché se è vero che ha sempre frenato gli entusiasmi sull’ottimo mercato del club («Sostituite le caselle dei partenti e abbiamo meno esperienza e un gruppo da costruire per personalità») e allora un turn over così sfrenato – sei cambi in avvio – non è coerente col discorso fatto. Perché, per fare un esempio, Ndombele si era visto già a Firenze che fisicamente è indietro. Vero che ha bisogno di giocare, ma è altrettanto vero che se tu contemporaneamente togli il direttore d’orchestra – Lobotka – e cambi sistema e attaccanti, purtroppo diventa possibile che il gioco si inceppi e che la serata si complichi. Niente di drammatico ma il

primo pari casalingo si spiega così e anche con l’ottima prova del Lecce.