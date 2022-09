Gasperini: «La partita l’abbiamo fatta sempre noi, dispiace per quel gol preso su un rimpallo»

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il pareggio con la Cremonese in casa.

Un pizzico di delusione?

Al netto dell’errore di Musso sul gol preso, vi è mancata qualità?

«E’ evidente che non abbiamo molto talento nel gioco di attacco, facciamo un po’ poco reparto, questo ci ha impedito di avere più occasioni da gol, ma la squadra ha fatto sicuramente un’ottima prestazione, c’è rammarico per aver preso quel gol. La partita l’abbiamo fatta sempre noi, negli ultimi metri, come l’anno scorso, abbiamo difficoltà. La Roma? Noi dobbiamo affrontarle tutte con umiltà, è un campionato difficile, anche ieri abbiamo visto risultati risicati, non è detto che giocare in casa sia meglio, dobbiamo solo pensare a migliorarsi, oggi abbiamo avuto una crescita nel gioco per questo dispiace aver perso punti».

Ultimamente le piace poco Muriel?

«Muriel, almeno quando non è infortunato, gioca praticamente sempre. In questo ruolo è stato determinante per l’Atalanta due anni fa, fu la sua migliore stagione. Anche oggi ha giocato, più di 60 minuti, ad un certo punto della gara entrano attaccanti freschi. Anche nelle altre squadre cambiano gli attaccanti. In questo momento lui storce un po’ il naso a uscire, forse era meglio pensarci prima, perché se va in un’altra squadra secondo me gioca meno di quanto gioca all’Atalanta, però capisco che dopo tanti anni con noi puoi non essere soddisfatto».