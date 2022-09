Dopo Napoli-Liverpool, tifosi inglesi hanno assalito i passanti con mazze e bastoni

Napoli era stata segnalata come città pericolosa dal Liverpool ai suoi tifosi, raccomandandogli di non girare da soli per strada, eppure, sono stati proprio i supporter inglesi a creare problemi.

Come si vede nel video pubblicato sui social dal giornalista di MediasetSport Carmine Martino nei minuti successivi alla partita Napoli-Liverpool 4-1, a Via Marina gli hooligans inglesi si sono scatenati aggredendo i passanti inermi, mazze, bastoni e sedie come oggetti contundenti.La Polizia è intervenuta ma si è trovata in difficoltà ed in inferiorità numerica rispetto ai tifosi inglesi