Dier, quello che voleva picchiare un tifoso in tribuna per difendere il fratello: «Lo rifarei»

Due anni dopo il centrocampista del Tottenham dice che la sua famiglia non può più andare allo stadio. E che la situazione sta peggiorando

Eric Dier, quello che saltò in tribuna per picchiare un tifoso che continuava ad offendere suo fratello sugli spalti, a distanza di due anni dice che la sua famiglia non può più andare allo stadio. Che la situazione sta peggiorando, e che però lui non si pente di niente. Anzi: “Non me ne pento affatto e lo farei di nuovo”.

Il centrocampista del Tottenham fu squalificato per quattro partite e multato di 40.000 sterline. Non riuscì a raggiungere il tifoso, fuggì quando lo vide arrivare.

“La situazione è sicuramente peggiorata da allora. Per me, è un problema serio. Ho avuto un po ‘di famiglia e amici alla partita del Chelsea con il Tottenham e hanno avuto problemi. Non mi lamento mai di queste cose e non mi piace. Abbiamo giocato a Burnley i tifosi avversari cantavano cori su mio fratello e va bene, mi piace quel genere di cose. Lo trovo abbastanza divertente. Mi piace quel tipo di umorismo… se è fatto nel modo giusto. Mi piacciono questo tipo di atmosfere. Fanno parte del calcio. Ma ci sono alcune cose che trovo molto strane. La mia famiglia non può più andare in trasferta ed è un peccato. Mi sento troppo a disagio per loro. Mia mamma non può vedermi giocare in trasferta. Le piacerebbe, ma mi preoccupo troppo. E pazzesco, no?”