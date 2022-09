Damascelli: “La Juve ha consentito a Pogba di fare quello che vuole e lui ne ha approfittato”

Sul Giornale: “Comandano i calciatori. Decide lui come e quando operarsi, la Juve non fiata. Dà il meglio di sé in un documentario, il football è marginale”

Pogba ha capito che la terapia conservativa non serve niente e si è operato. La Juve lo perde per almeno tre mesi, la Francia per il Mondiale. Scrive Tony Damascelli sul Giornale:

Un colpo di scena. Però previsto. Paul Pogba si è operato ieri sera. Mondiale in pericolo con la Francia, niente Juventus almeno per due mesi. Secondo abitudini di questi anni comandano i calciatori, decidono come e quando, i club assistono, la Juve non fiata, Allegri finge di essere irritato, Pogba si è esibito nella tribuna dell’Allianz con amici e amiche varie, ha preferito seguire le indicazioni dei suoi guru personali, ha dato il meglio di se stesso in un documentario, il football è elemento a margine, gli è stato consentito e lui ne ha approfittato, in cambio di salario sontuoso.