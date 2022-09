Corsera: Spalletti vuole vincere, il Napoli stia attento al rischio presunzione

Milan-Napoli può essere la sera di Spalletti e del suo Napoli, ecco cosa scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

Spalletti lo ha definito «esame di laurea», non prova scudetto. In teoria il significato è lo stesso, ma in casa Napoli la regola (rispetto allo scorso anno) è cambiata: l’asticella va sì tenuta alta ma con prudenza. Vuole vincere con il Milan («e me lo aspetto» dice big Luciano) ma il rischio di una fuga in avanti precoce è quello di presentarsi alla Scala del calcio con presunzione. Il Napoli nuovo, quello giovane e tecnico, finora ha evitato di specchiarsi. Ha scelto di essere concreto, applicato. Non saccente. Si è affidato al gruppo e non ai singoli. E ha già fatto venti gol: è l’attacco più prolifico d’Europa. Guarda caso ha imitato la filosofia (vincente) del diretto avversario di stasera, si è ispirato al lavoro che da tre anni a questa parte sta facendo Pioli con il Milan.