CorSera: occhio al Napoli, è la squadra che sta meglio in Serie A e al Mondiale avrà solo 6 giocatori

A conti fatti, la squadra con meno pressione mondiale, è quella che oggi sta meglio di tutte in campionato, nelle gambe e nella testa: il Napoli di Spalletti, che ha dato più giocatori all’Italia di Mancini nelle ultime convocazioni (5), avrà in Qatar — potenzialmente— solo 6 giocatori, meno di Atalanta (7), Inter, Roma, Torino (8), Juve (11), Milan (13). Se la differenza la fanno i dettagli, questo è da tenere d’occhio.