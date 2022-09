Cormezz: Lo United ha offerto Ronaldo in prestito al Napoli al 50% dello stipendio, De Laurentiis ha rifiutato

Sarebbero stati 17 milioni lordi, troppi per il Napoli. Il club inglese ha messo sul tavolo anche 80 milioni per Osimhen

Il calciomercato si è oramai chiuso e Cristiano Ronaldo è ancora un calciatore del Manchester United, ma l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha chiarito, come noi avevamo ampiamente scritto, che le trattative tra i red devils e il Napoli per l’attaccante portoghese ci sono state. L’affare non si è chiuso perché De Laurentiis non ha trovato vantaggiosa l’offerta dello United

La questione Ronaldo si è fermata ai frequenti colloqui avvenuti durante l’estate tra De Laurentiis e Jorge Mendes, protagonista anche dell’affare Navas. Le condizioni poste dal presidente del Napoli non hanno convinto il Manchester United, che avrebbe potuto spingersi al massimo ad 80 milioni per Osimhen più il prestito di Cristiano Ronaldo con l’ingaggio pagato al 50%. Lo stipendio di Cr7 sarebbe comunque costato intorno ai 17 milioni lordi, troppi per il Napoli che si è mosso con la priorità di tagliare il monte ingaggi, abbassato di circa 38 milioni lordi