Collina: «Il fatto che l’arbitro abbia visto non impedisce alla Var di intervenire»

«Per l’arbitro è un valore aggiunto. Si può confrontare ciò che è stato visto in campo in diretta e ciò che non è stato visto e prendere la decisione migliore»

Nel suo intervento al Festival dello Sport Pierluigi Collina ha parlato a lungo del Var.

“La Var serve ad evitare che venga commesso un errore. Per l’arbitro è un valore aggiunto. Si può confrontare ciò che è stato visto in campo in diretta e ciò che non è stato visto. In base ai dati, chi è chiamato a decidere può prendere la decisione migliore. Il fatto che l’arbitro abbia visto non impedisce alla Var di intervenire. Ovviamente oggi possiamo anche pensare a cosa si può migliorare anche nei regolamenti. Dopo sei anni abbiamo un’esperienza diversa, che permette di capire se i regolamenti di anni fa possono essere attuali anche adesso”.

La Var è un salvagente, ha detto.

“L’uomo per sua natura non è infallibile, per cui avere un salvagente quando serve sicuramente è importante. Quando ho sbagliato, avrei voluto avere a disposizione uno strumento del genere.Per me stesso e per chi era coinvolto in campo”.