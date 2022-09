C’è un’altra immagine e da qui Bonucci sembra in fuorigioco (è oltre Candreva)

Un lettore scrive al Napolista. E rileva che da vari video che i tifosi stanno pubblicando, Bonucci appare oltre Candreva (che è la posizione della Lega)

Vi riportiamo la lettera ma soprattutto l’immagine fornita da un lettore al Napolista. L’immagine mostra che Candreva sarebbe oltre Bonucci, quindi nessun mezzo metro di differenza ma la gamba di Bonucci sarebbe in fuorigioco. È la posizione della Lega Calcio: si è tenuto conto di Candreva anche se non era nelle immagini

https://ibb.co/mCfZv85 Salve, vi passo quest’immagine:

Ci sono alcuni video in rete di spettatori posizionati perfettamente al lato della bandierina, in particolare il mio fermo immagine è preso da questo video che mi sembra il migliore: https://www.youtube.com/watch?v=4oxixbQLADI

Non entro nel merito se il fuorigioco di Bonucci sia veramente attivo oppure no. La cosa rilevante è che al contrario dei vari Caressa &co. Candreva non pare proprio tenga in gioco Bonucci. E di sicuro NON di mezzo metro. Si può discutere se sia attivo o no, ma il var NON ha sbagliato.

Penso sia una notizia rilevante.

Un cordiale saluto,

Roberto Santorelli (del Club Napoli Madrid)