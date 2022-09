Caso Candreva, la Lega sostiene che il Var ha considerato la linea allargata, anche se non mostrata in tv

La Gazzetta dello Sport torna sul gol annullato a Milik per fuorigioco di Bonucci. Sky ieri ha evidenziato la posizione di Candreva sul corner

Juventus-Verona è finita nel caos, con annessa rissa, dopo il pasticcio arbitrale che ha portato ad annullare il gol di Milik per fuorigioco di Bonucci. Sky ieri ha mostrato delle immagini in cui si vede bene che in realtà il difensore bianconero è tenuto in gioco da Candreva, che si trova accanto alla bandierina del calcio d’angolo. La Gazzetta dello Sport scrive che la Lega Calcio ha sostenuto di aver preso in considerazione la linea allargata, nel giudicare il fuorigioco, ma le immagini non sono state mostrate in tv:

“Oltre al forte dubbio circa la posizione attiva di Bonucci sul gol del 3-2 annullato a Milik, l’immagine allargata mostra che il difensore della Juve sarebbe tenuto in gioco da Candreva in basso a sinistra. La Lega ha sostenuto che il Var ha preso in considerazione la linea “allargata” anche se questa non è stata mostrata al pubblico”.