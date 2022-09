Casarin: non è rigore per lo Spezia, giusta l’espulsione di Leao

Nella rubrica della moviola del Corriere della Sera, l’ex arbitro Paolo Casarin scrive che il fallo di Meret in uscita su Kiwior non è rigore. Contrariamente a quanto scritto dalla Gazzetta.

Napoli-Spezia con il giovane Santoro e Valeri alla Var. Partita decisa da Raspadori con gol nel finale. In precedenza un contatto, in area del Napoli, di Meret sulle gambe di uno spezzino: la tempistica del contatto esclude il rigore. Negli ultimi secondi di gioco espulsione di Lorieri e Spalletti per proteste.