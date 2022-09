Boehly vuole americanizzare la Premier: vuole un All-Star Game, Nord contro Sud. E magari i play out

Il Guardian scrive delle sue parole a una conferenza newyorkese. «A tutti piace l’idea di maggiori entrate per il campionato. Sarà una rivoluzione culturale»

L’edizione online del Guardian scrive di alcune delle idee che il proprietario del Chelsea Todd Boehly ha esposto alla conferenza newyorkese in cui ha anche parlato dell’esonero di Tuchel. In sostanza, ha dichiarato che spera che «la Premier League prenda un po’ di lezioni dagli sport americani».

Come? Con i play-out, ad esempio. Visto che «le partite della lotta per la retrocessione sono tra le più seguite». Ma anche con un All-Star Game. Nord contro Sud. Secondo il proprietario del Chelsea – così riporta il Guardian – si guadagnerebbero un sacco di soldi. Ne ha già parlato coi vertici del calcio inglese e «a tutti piace l’idea di maggiori entrate per il campionato. Penso che ci sia una vera rivoluzione culturale».

Non era sembrato della stessa idea Klopp, interpellato martedì dai giornalisti proprio su queste questioni. «Vuole portare in Premier anche gli Harlem Globetrotters, per caso?» – aveva liquidato la questione il tedesco.