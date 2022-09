Bagni: «Tre anni fa proposi Kim in Inghilterra, nessuno lo volle. Complimenti a Giuntoli per averlo preso»

Il Corriere dello Sport intervista Salvatore Bagni. Commenta il mercato fatto dal Napoli e i risultati della squadra di Spalletti in campionato e in Champions. Parla soprattutto di Kim:

«Tre anni fa lo feci chiamare da un mio collaboratore per avere informazioni, volevo proporlo in Inghilterra. Lui era appena passato dal Jeonbuk Hyundai al Beijing Guoan per cinque milioni, ma non ci fu riscontro da parte di nessuno, non solo dai club inglesi, infatti l’anno dopo, a 24 anni, è andato al Fenerbahce per soli tre milioni. Vuol dire che nessuno si era accorto delle sue potenzialità. Complimenti a Giuntoli. Mi sta meravigliando per personalità e carattere, non sbaglia nulla sull’uomo e ha anche ridotto le pericolose sortite offensive palla al piede. Fisicamente è implacabile, di testa le prende tutte, non lo superi mai. Da quando è arrivato in Italia, grazie a Spalletti, è già migliorato molto».