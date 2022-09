Allegri: «l’argomento Var si è chiuso domenica, mai giudicato gli arbitri»

Vigilia di Juventus-Benfica – in programma domani sera alle 21 -, conferenza di Massimiliano Allegri che ovviamente risponde alle domande su domenica sera.

“Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri, per me l’argomento si è chiuso domenica sera, non so se sarò squalificato o meno, ma invece delle squalifiche degli allenatori credo che sarebbe meglio fare pagare ai tecnici multe anche salate da destinare in beneficenza così si aiuta chi ne ha bisogno. Sarebbe giusto fare una raccolta di multe per i comportamenti sbagliati o antisportivi che si hanno durante l’anno e fare beneficenza”.

“Ho avuto una reazione sbagliata, però era il 93esimo e mi dispiace. Anche altri allenatori sono nervosi? Magari perché fa caldo, ogni tanto un bagno a mare ci vorrebbe.

“Vlahovic l’ho visto bene, sta migliorando, sono contento di lui. È uno dei tre migliori giovani attaccanti europei con Haaland e Mbappè”.

“Di Maria è recuperato, non so se giocherà dall’inizio, ha disputato un solo allenamento con la squadra. Alex Sandro ha un problemino all’adduttore. Rabiot e Locatelli fuori gioco”.