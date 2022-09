Acerbi: «I tifosi hanno diritto di contestare, anche sui social, ma ci deve essere un limite»

A Rai Sport. «Purtroppo ti dipingono come n fenomeno se fai bene una gara bene, ti massacrano se sbagli quella dopo. Gli interisti avevano un’idea sbagliata di me»

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi è intevervenuto ai microfoni di Rai Sport dal ritiro dell’Italia a Coverciano. Di seguito un breve report delle sue dichiarazioni.

«Gli interisti avevano un’idea sbagliata di me, ora sono contento di essere all’Inter e voglio dare il massimo, come ho sempre fatto. Purtroppo sui social ti dipingono un fenomeno se fai bene una gara bene, ti massacrano se sbagli quella dopo, serve un atteggiamento giusto. I tifosi hanno diritto a fischiare e contestare, pure sui social, pero’ ci deve essere un limite. Bisogna essere forti e consapevoli che non hai fatto nulla di male. Tutti possiamo sbagliare»