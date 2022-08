Tuchel: «Troppo facile batterci, difesa morbida». I tifosi: «La smetta di lamentarsi e sistemi il pasticcio»

Il tecnico si è sfogato dopo il ko col Southampton accusando la squadra di scarsa mentalità. Rivolta sui social: «Se ci fosse ancora Abramovich, lo esonererebbe».

Il Chelsea è stato battuto dal Southampton per 2-1. Al termine del match l’allenatore dei Blues, Thomas Tuchel, è apparso visibilmente arrabbiato. Si è trattato della seconda sconfitta consecutiva in trasferta per la sua squadra.

«Evidentemente non siamo abbastanza duri per vincere queste partite in trasferta. È stato lo stesso a Leeds. È troppo facile sbilanciarci, batterci, confonderci. È troppo facile. Dobbiamo capire perché e trovare soluzioni. Perdiamo concentrazione, perdiamo il nostro piano e perdiamo coerenza, è troppo facile batterci».

Ha bocciato la difesa.

«Difesa morbida. È un problema di mentalità».

I tifosi del Chelsea hanno criticato fortemente, su Twitter, il comportamento dell’allenatore.

«Tuchel deve smetterla di lamentarsi e sistemare il pasticcio, sembra che stia perdendo i giocatori velocemente».

E ancora:

«Un’altra esibizione patetica e abissale di Tuchel, piena di scuse ridicole».

Qualcuno gli addossa la colpa del fatto che il Chelsea non ha ancora preso un attaccante sul mercato.

«Firma un dannato attaccante!».

In tanti hanno messo in dubbio il suo futuro nel club, alcuni addirittura ne hanno chiesto l’esonero.

«Tuchel ha tempo fino alla pausa per la Coppa del Mondo per risolvere questo problema. Ha avuto un libretto degli assegni in bianco per tutta l’estate e ha scelto di non ingaggiare un nuovo centrocampista o attaccanti competenti». «Ciò di cui il Chelsea ha bisogno in questa finestra di mercato è un nuovo allenatore. Tuchel sta distruggendo la squadra – gli attaccanti vanno e vengono – non migliora nessuno di loro».

C’è chi rimpiange Abramovich, che avrebbe usato il pugno duro.

«Se Roman Abramovich fosse ancora il proprietario del Chelsea, Thomas Tuchel non finirebbe la stagione in questa squadra di calcio».

Il Chelsea ha raccolto sette punti nelle prime cinque partite, è all’ottavo posto in classifica con le squadre intorno che hanno ancora partite da giocare. Si trova a cinque punti dalla capolista Arsenal, che ha giocato una partita in meno.

Sabato il Chelsea affronterà il West Ham nel derby di Londra.