Spalletti: «Non è una partita che dice quel che sarà il percorso. Lobotka ha giocato alla Iniesta»

A Dazn: «Se riusciremo anche a coinvolgere i nostri tifosi, possiamo divertirci un’altra volta. Kvara può fare molto meglio»

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della sfida di esordio stagionale contro il Verona.

«Non è una partita che può dire quel che sarà il percorso, bisogna riuscire a da re tempo. In alcuni momenti abbiamo fatto vedere che siamo giovani anche se abbiamo vinto in maniera abbastanza netta. In delle scelte , in dele prese di campo da dover far male abbiamo rinunciato in alcuni momento abbiamo concesso troppo. Nel primo tempo se hai fatto 80% possesso palla non puoi essere 2-2 dopo cinque minuti del secondo tempo

Il tweet di De Laurentiis

«Il merito è dei calciatori, bravissimi loro, loro preparano bene la partita durante la settimana. Ero sicuro che il napoli avrebbe offerto la prestazione perché li ho visti interessati, vogliosi di far vedere che il Napoli aveva scelto bene a puntare su di loro. C’è solo da alzare il ritmo e essere più cattivi.

Quanto la fa arrabbiare Zielinski?

«Sono d’accordo, è giusto l’accostamento con l’anno scorso anno. È stato perfetto negli inserimenti, nei ripiegamenti, non ha perso un pallone e poi ha fatto questo grandissimo gol venuto da un inserimento di 60 metri, la lucidità di concludere. Zielo è il primo a essere rammaricato del campionato precedente, aveva lasciato intravedere che quest’anno sarebbe stata una storia diversa e lo ha confermato.

Lobotka.

«Lobotka è bravissimo a fare queste rotazioni. Oggi sembrava Iniesta, ha fatto una partita eccezionale, ha girato su se stesso, portando la squadra ad avere la possibilità di attaccare gli spazi. Si è fatto attaccare, è uscito sul lato debole, e ha dato il la a ripartenze incredibili, il gol è di una qualità e di una lucidità straordinarie. Anche lo scorso anno fece un gol simile alla fine del campionato. Stasera ha fatto diverse volte queste percussioni. È cinghialotto nel modo di fare, prende campo e poi non riesci più a recuperare».

Sono partiti giocatori di personalità.

«C’è Di Lorenzo che da capitano ha preso decisioni importanti nello spogliatoio, ha parlato da capitano, mi è piaciuto tantissimo, vedere tutti vogliosi di iniziar bene, sono abbastanza tranquillo. Se riusciremo anche a coinvolgere i nostri tifosi, possiamo divertirci un’altra volta. I tifosi si sono fatti sentire come sempre, sappiamo il bene che ci vogliono, possono stare tranquilli che quelli che vestono la maglia hanno scritto sull’etichetta la passione dei nostri tifosi. Nessuno prenderà la responsabilità sotto il massimo livello richiesto.

Kvara esordio perfetto?

«Non sono d’accordo. Ha fatto vedere in alcuni momenti di andare leggero in alcune situazioni che potevano essere lo sbocco per noi. È un calciatore completo, giocate importanti, gol bellissimo, però ha cominciato a sentire un muscolo un po’ tirare, era emozionato, questo debutto, secondo me migliorerà molto.

Koulibaly registrazione di quel che ha detto con Diletta Leotta nel corso dell’intervista.

Entrava nel mio ufficio, veniva a salutarmi, quest’abbraccio fatto di muscoli, è come aver perso un collaboratore, in campo con la sua voce, la sua prestanza fisica è come se fosse un allenatore, diceva sempre “mangia mangia, mangia campo, andiamo a montargli addosso”, erano le sue parole.