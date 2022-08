Spalletti: «Ci sono capitate tre squadre tostissime, ma anche loro non sono contente di aver beccato il Napoli»

«Un girone molto duro, come tutti. La cosa più importante è farci trovare all’altezza, perché così aumentano le possibilità di andare avanti»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, commenta sul sito ufficiale del club il sorteggio di Champions andato in scena a Istanbul. Al Napoli sono toccate Liverpool, Ajax e Rangers.

“Ci sono toccate tre squadre tostissime, ma lasciatemi pensare che anche loro non sono poi così contenti di aver beccato il Napoli. È venuto fuori un girone molto duro, come del resto lo sono quasi tutti. Dare le percentuali di possibilità del passaggio del turno è un gioco complicato. La cosa più importante è farci trovare all’altezza della competizione per Club più prestigiosa del pianeta. Che poi essere all’altezza significa allo stesso tempo aumentare le possibilità di andare avanti”.