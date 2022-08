Romano: mancano solo pochi dettagli per Fabian al Psg. Contratto quinquennale

Secondo quanto scrive Fabrizio Romano su Twitter, il Paris Saint-Germain si avvicina all’accordo per portare Fabián Ruiz in Francia dal Napoli. L’accordo è in via di completamento, si discutono i dettagli finali. Per Fabian si preannuncia un contratto di cinque anni con il Psg.

Paris Saint-Germain are closing in on Fabián Ruiz deal. Final details now discussed with Napoli as personal terms were agreed weeks ago. 🚨🇪🇸 #PSG

It has always been matter of time and it’s finally being completed. Five year deal for Fabián at PSG. pic.twitter.com/fWv0UUr7qD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2022