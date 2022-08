Romano: L’Olympique di Marsiglia non tratta Ronaldo, Longoria è infastidito dalle voci sul portoghese

Dove giocherà Cristiano Ronaldo? È la domanda da un milione di dollari di questa ultima settimana di calciomercato. Il portoghese è in rotta col Manchester United. Ten Hag, nell’ultima partita di Premier (contro il Liverpool) l’ha tenuto di nuovo in panchina. Va detto che, proponendosi a destra e a manca, Cristiano ha ricevuto imbarazzanti rifiuti, l’abbiamo scritto. Tra i tanti club che sono stati accostati a Cr7 (oltre a Chelsea, Bayern, Atletico, Napoli) c’è anche l’Olympique di Marsiglia, che peraltro sta per cedere Arek Milik alla Juventus. Gli Olympiennes, però, non stanno realmente trattando Ronaldo. E anzi, il ds Longoria sarebbe addirittura infastidito dalle voci che si rincorrono sull’ingaggio dell’ex Juventus e Real Madrid. Lo riporta Fabrizio Romano di Sky, che ne spiega anche le motivazioni: la dirigenza marsigliese sta provando a costruire un progetto completamente diverso, basato su profili diametralmente opposti al portoghese. Questo il tweet.

Olympique Marseille are currently not in negotiations to sign Cristiano Ronaldo. Pablo Longoria, disappointed with the rumours as OM are trying to build completely different project. 🔵 #OM

More on OM position on Ronaldo, project and signings: https://t.co/EJUeAoLInU pic.twitter.com/QiA8qH0boe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2022