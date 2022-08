Repubblica: a Napoli tutti inginocchiati a chiedere perdono a De Laurentiis

De Laurentiis spendaccione è il protagonista della rubrica domenicale di Gabriele Romagnoli su Repubblica:

Ora sono tutti inginocchiati a chiedere perdono ad Aurelio De Laurentiis. Aveva smantellato la classica squadra che “con due ritocchi nei posti giusti sarebbe stata da scudetto” (e da quasi un decennio). Via Koulibaly, Ospina, Insigne, Mertens. Alla fine, e forse, si rimpiangerà soltanto il primo. Gli altri avevano già dato. Ma la proprietà no. Poi sono arrivati d’un colpo Raspadori, Simeone e l’esotico Ndombele. Ci si è accorti che Kvara-quello, prima che lo normalizzino gli schemi e questo gioco infedele a sé stesso, ha dei numeri. Troppa grazia, san Gennaro? Spalletti si è perfino spaventato di dover scolpire tanto marmo (sereno, gran toscano, già contiene la forma del tuo pensiero). E per ADL ora canta Napoli: «Ha rifondato la squadra facendo quadrare i conti».