Raspadori: «È un ambiente stimolante, voglio lavorare bene per inseriti nel migliore dei modi»

A Dazn dopo il suo esordio con la maglia del Napoli: «Potevo far meglio nel tiro parato da Gollini. Volevamo portare a casa i tre punti»

Giacomo Raspadori, che ha esordito questa sera con la maglia del Napoli, ha risposto ad alcune domande al termine della partita contro la Fiorentina

«Sicuramente è stata una situazione in cui potevo far meglio quella del tiro parato da Gollini. Volevamo portare a casa i tre punti. Dobbiamo ripartire dalle cose positive e subito, visto che si gioca ogni tre giorni. Dobbiamo concentrarci su cosa fare per stare fisicamente al meglio»