Nedved: «Data la situazione infortuni stiamo pensando di intervenire sul mercato»

Pavel Nedved ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn poco prima di Sampdoria-Juventus. Ha parlato di mercato.

Non abbiamo fretta, siamo vigili e stiamo valutando. Bisogna valutare quali siano le vere necessità, ma vedendo la situazione infortuni stiamo pensando davvero di intervenire.

Su Depay:

E’ in uscita dal Barcellona e lo stiamo valutando, può giocare anche con Dusan e con Kean. E’ uno dei nomi, come è normale che sia.

Ancora sul mercato ancora in corso:

Credo che sia la normalità, è un disturbo per i giocatori che sono chiacchierati, che non sono tranquilli. Finché non è chiuso può succedere di tutto