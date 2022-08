Mogol: «Il mio canto libero parla della mia nuova compagna dopo la separazione»

Il Messaggero intervista Mogol, 85 anni, che a Santa Severa porta in scena le canzoni scritte con Lucio Battisti e interpretate da Gianmarco Carroccia che fisicamente somiglia al celebre cantante.

Ricorda come nacque La canzone del sole

La canzone più cantata, durante queste serate?

A cosa si riferisce?

«La scrissi dopo essermi separato dalla mia prima moglie, Serenella. Era il 1972. All’epoca separarsi era una colpa sia per la Chiesa che per la società. Io e la mia nuova compagna (la poetessa e pittrice Gabriella Marazzi, alla quale fu legato per sette anni, ndr) ci trovammo isolati. Ma il nostro amore era più forte: In un mondo che non ci vuole più / il mio canto libero sei tu. E il sentimento che ci univa volava sulle accuse della gente, sorretto solamente da un anelito di vero amore. Ci incontravamo clandestinamente in un mulino in mezzo al bosco, quello citato nella seconda parte della canzone»