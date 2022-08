Modena-Sassuolo di Coppa Italia, Raspadori gioca titolare

L’attaccante in campo dal primo minuto insieme con Berardi. Non ci sono posizioni ufficiali dopo l’incontro di Rivisondoli

Alle 18 il Sassuolo gioca in Coppa Italia a Modena. Raspadori è titolare, al fianco di Berardi, Ceide e Thirstvedt. Le cronache di calciomercato accreditavano oggi un incontro tra il Napoli e il Sassuolo. Incontro che al momento non c’è stato. Per ora Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha schierato l’attaccante titolare in Coppa Italia. Ricordiamo che per il 22enne attaccante del Sassuolo – lo scorso anno0 dieci gol in Serie A – nell’incontro di Rivisondoli col Napoli Carnevali ha chiesto 45 milioni di euro.