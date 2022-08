Milik: «Ho firmato con uno dei club più grandi che esistono. L’Italia mi mancava» – VIDEO

Prima intervista di Arkadiusz Milik da calciatore della Juventus.

Sono molto emozionato, è un bellissimo giorno per me. Ho firmato con un grande club, per una grande squadra, uno dei club di calcio più grandi che esistono. E sono molto contento, molto felice, soprattutto perché sono tornato in Italia. Parlo la lingua italiana, sono stato qui quattro anni.