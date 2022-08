Milano Finanza: trattativa in corso tra Dazn e Samsung per la Serie A in tv

Dazn si è liberata dell’accordo di esclusiva con Tim e ora cerca nuovi partner per la Serie A. Lo scrive Milano Finanza.

“Secondo quanto risulta a Milano Finanza, Dazn sta trattando con Samsung per installare l’app sulle smart tv del colosso sudcoreano. I dialoghi sarebbero in fase piuttosto avanzata, se non altro perché simile intesa era stata già studiata in passato senza tuttavia giungere a conclusione. Negoziati sarebbero in corso anche con altri portali streaming. Fra gli addetti ai lavori si fanno i nomi di Apple e Amazon, che al momento non trovano conferme. Attraverso questi accordi, l’Ott fondata da Len Blavatnik potrebbe non solo aumentare la sua base abbonati ma anche compensare lo sconto di circa 100 milioni concesso al gruppo tlc per la rinuncia all’esclusiva. D’altra parte, riferiscono alcune fonti, anche Tim trarrebbe vantaggi dai nuovi contratti stretti da Dazn con nuovi partner. L’intesa raggiunta contemplerebbe infatti un meccanismo in grado di assicurare mutuo beneficio alle due aziende. All’aumentare degli introiti da altri partner, salirebbe anche lo sconto concesso da Dazn a Tim sul minimo garantito di 410 milioni a stagione per tre anni”.