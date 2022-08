Libero fa il ritratto di Tiago Pinto: prima di firmare il mercato della Roma firmava articoli su un blog sul Benfica

La Roma dei Friedkin.

Per ingaggiarlo, da buoni americani, i Friedkin si avvalgono di una società di consulenza specializzata nelle strategie sportive, la Retexo Intelligence. È l’uomo giusto anche perché portoghese: il 4 gennaio 2021 inizia a lavorare per la Roma, 4 mesi dopo il club annuncia l’arrivo di Mourinho senza che nessun giornalista, radio, tv locale e compagnia cantante lo sapesse. Uno delle sue prime opere “capitali” è stata la chiusura dei canali privati con i media, dopo aver capito che in passato sono stati spesso tossici.