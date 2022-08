Koulibaly risponde a De Laurentiis: «serve rispetto per le nazionali africane»

«Vero che è stata dura andare in Coppa d’Africa durante la stagione quando ero al Napoli ma nel club e in città in tanti non la pensano come lui»

“La cosa più importante è rispettare tutti. Vero che è stata dura andare in Coppa d’Africa durante la stagione quando ero al Napoli, ma come capitano del Senegal non penso sia giusto parlare così di una nazionale africana che merita rispetto”.

“Se quello è il pensiero di De Laurentiis lo rispetto, è un suo diritto pensare di poter costruire una squadra senza giocatori africani. Ma sono sicuro che al Napoli tante persone non la pensano come lui, né in città né in società”.