Koulibaly: «Era il momento giusto per lasciare il Napoli, il Chelsea è stato l’unico club a volermi davvero»

In conferenza stampa: «La Premier mi voleva da tanto, ma prima non ero pronto e il Napoli non voleva, non sono uno che combatte col suo club»

Kalidou Koulibaly parla in conferenza stampa per la prima volta da quando è passato al Chelsea.

“È vero che è da molto tempo che la Premier League mi voleva. Credo in Dio e in queste cose, il momento era adesso. Forse prima nessuno era pronto e il Napoli non voleva che venissi. Non sono un giocatore a cui piace combattere con il proprio club per andarsene. Ho molto rispetto per il proprietario e per i tifosi ma credo che questa volta fosse il momento giusto per lasciare il Napoli. Ho fatto otto anni laggiù, ho avuto un sacco di bei momenti con i tifosi, i miei compagni di squadra, il club. Ho imparato molto sul calcio, quindi ho deciso con i miei amici e la mia famiglia di venire con il Chelsea. Perché il Chelsea? E’ stato l’unico club che voleva davvero che venissi. Abbiamo avuto il primo contatto nel 2016 quando Antonio Conte è venuto qui e voleva che venissi. Non è successo, ma sono sempre stato legato al Chelsea e questa volta le stelle erano ben allineate, quindi sono venuto qui e sono davvero felice di unirmi al Chelsea e alla Premier League”.