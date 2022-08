Juve-Atletico Madrid, Kean escluso da Allegri per motivi disciplinari, non sarà neanche in panchina

Lo riferisce Sky. L’attaccante è stato punito dal tecnico bianconero. Tra poco l’amichevole alla Continassa

La Juventus ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo contro l’Atletico Madrid, nell’amichevole che avrebbe dovuto essere giocata a Tel Aviv ma spostata alla Continassa per la tensione tra Israele e Palestina. Kean non compare tra i titolari e neppure tra i giocatori in panchina. Sky riferisce che l’attaccante è stato escluso da Allegri per motivi disciplinari.

1️⃣1️⃣ | Starting XI ⚪️⚫️ Szczesny – Danilo – Bremer – Bonucci – Alex Sandro – Locatelli – Zakaria – Fagioli – Di Maria – Vlahović – Soulé.#JuveAtleti — JuventusFC (@juventusfc) August 7, 2022

A disposizione💪 Perin – Pinsoglio – De Sciglio – Rovella – Gatti – Miretti -Rugani – Rabiot – Cudrig – Da Graca – Barbieri.#JuveAtleti — JuventusFC (@juventusfc) August 7, 2022

Calciomercato.it scrive che Kean paga il ritardo con cui si è presentato al raduno questa mattina.