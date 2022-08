Jerry Calà: «Nel cinema italiano c’è provincialismo, i registi chiamano sempre i soliti attori»

Libero intervista oggi uno scatenato Jerry Calà che a 71 anni continua a solcare il palcoscenico e non si fa mancare neanche la musica, deciso a non andare in pensione per adesso.

L’attore a febbraio tornerà sul set per girare un nuovo film di cui, da bravo scaramantico, non vuole raccontare nulla, se non che “sarà un film molto originale, ambientato a Napoli”. Intanto però ha ripercorso gli anni della sua carriera e soprattutto il punto di svolta quando decise di abbandonare il filone dei cinepanettoni