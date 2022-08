Inzaghi ha paura del mercato: «L’Inter deve rimanere questa»

Vigilia di Lecce-Inter: «La squadra è stata concordata con società e proprietà. C’è da sostituire Ranocchia, il club lo sa»

Simone Inzaghi si irrigidisce quando parla di calciomercato.

“Paura per eventuali cessioni dei big? La squadra è stata concordata con società e proprietà. Da tecnico dell’Inter, per rispetto di tutti, non parlo di mercato. La squadra deve rimanere questa”.

Parole sue alla vigilia della prima di campionato. L’Inter giocherà domani sera a Lecce alle 20.45.

“La società sa che abbiamo un problema, c’è da sostituire l’uscita di Ranocchia. Io sono concentrato sul Lecce, non sul mercato, in entrata o in uscita”.

L’ipotesi D’Ambrosio vice De Vrij:

“Il sostituto arriverà. Quando è mancato De Vrij, ho impiegato lì Skriniar che ha giocato molto bene. Danilo lo ha fatto quando non c’erano De Vrij e Skriniar in questa estate. Questi giocatori sono la fortuna di ogni allenatore, danno il loro contributo ovunque. Se oggi però non dovesse esserci De Vrij, in mezzo alla difesa ci sarebbe Skriniar”.

Gosens.

“Domani sull’esterno sinistro giocherà lui, non ci sono dubbi. Robin sta molto bene, sta lavorando ogni giorno coi compagni per migliorarsi sempre”.