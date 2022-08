Il regista del Postino: «La Cucinotta non sapeva proprio recitare. Le dissi: “non fare nulla, sorridi”»

Michael Radford al Giornale: «Quando la vidi aveva fatto solo una pellicola sexy. Era molto bella, con un gran sorriso, intelligente e sensibile»

Il Giornale ha intervistato Michael Radford noto in Italia per essere il regista de Il postino l’ultimo film interpretato da Massimo Troisi. Film di cui tra due anni ricorrerà il trentennale. Radford – che è stato a Catanzaro al Magna Graecia Film Festival – ha parlato anche di Maria Grazia Cucinotta protagonista in quel film.

Quel film ha anche fatto nascere la stella di Maria Grazia Cucinotta. «Quando la vidi – ricorda il maestro – aveva fatto solo una pellicola sexy, di quelle in cui ci sono uomini e donne nudi sulla spiaggia. Era molto bella, con un gran sorriso, intelligente e sensibile, ma non sapeva assolutamente recitare. Le dissi “Guarda, Maria Grazia, tu non fare proprio nulla. Quando te lo dico, mostra il sorriso più intenso del mondo”. E quel sorriso sorprese tutti agli Oscar (in cui vinse per la miglior colonna sonora)».