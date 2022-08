Gazzetta: se non va al Psg, Fabian resta fuori rosa (escluso pure dalla lista Champions)

Da domenica si allena a parte. Il Napoli ha preso Ndombele prima di chiudere la sua partenza: è un segnale chiaro. Rischia di diventare il nuovo Milik

La frase chiave è: Fabian fa la fine di Milik. È quel che scrive la Gazzetta dello sport. Se lo spagnolo non andrà al Psg, e se non rinnoverà, finirà in tribuna ed escluso dalla lista Champions. Il Napoli ha preso Ndombele prima di chiudere l’affare Fabian.

Domenica scorsa non è stato convocato per la trasferta di Verona e da quel giorno viene fatto allenare a parte dai compagni, come se fosse infortunato. Il messaggio di De Laurentiis è potente: a questo punto parta, destinazione Psg, e se l’affare non andasse in porto firmi il rinnovo di contratto col Napoli, perché se resta a scadenza rimarrà tutta la stagione fuori squadra, stante così le cose starebbe fuori anche dalla lista di Champions. Ora Fabian deve sperare che si sblocchi la situazione in casa Psg, così che possa partire subito per Parigi e chiudere con Napoli dopo 4 anni. Altrimenti resterà fra color che son sospesi.