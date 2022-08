Gazzetta: Ronaldo è il problema principale di Ten Hag

Cristiano Ronaldo è il problema principale di Ten Hag, scrive la Gazzetta dello Sport il giorno dopo della sconfitta rimediata dai Red Devils nella prima giornata di Premier contro il Brighton. L’attaccante portoghese ha giocato 40’, mostrando che è ancora il miglior giocatore in squadra, ma la questione non è di condizione fisica, è che CR7 ha chiesto di andarsene e invece è rimasto.

Nonostante le numerose voci di mercato, alcune delle quali avevano accostato il campione portoghese ex Juve anche al Napoli, secondo la rosea Ronaldo rischia di dover restare per tutta la stagione allo Unitedper mancanza di alternative.

Col muso lungo, con ogni sua mossa scrutinata, col tecnico e i compagni che devono inevitabilmente rispondere a domande su di lui ogni volta che parlano con i giornalisti, complice il fatto che lui non rilascia dichiarazioni, almeno per ora. Anche a 37 anni, avesse voglia di restare, Ronaldo sarebbe la colonna portante della ricostruzione United: in giro non ci sono attaccanti come lui e Ten Hag è abbastanza intelligente da capire che Martial non può essere il fulcro dell’attacco di una squadra che lotta per vincere. O per tornare in Champions, l’obiettivo minimo di questa sua prima stagione. Solo che lo United in questo momento ha due piani: uno con CR7 e uno senza. E la squadra, presa nel mezzo, è andata in confusione non appena le cose si sono fatte serie. Come il tecnico, che piuttosto che schierare Ronaldo ha improvvisato Christian Eriksen centravanti. “Avessi avuto un centravanti sano l’avrei usato”, ha provato a difendersi Ten Hag.