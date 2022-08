Gazzetta: per Simeone non c’è intesa tra Napoli e Verona, e ora c’è il Dortmund

I veneti vogliono chiudere una cessione definitiva, il Napoli deve prima cedere Petagna al Monza. I tedeschi cercano un centravanti

Non solo Raspadori, anche Simeone potrebbe diventare un obiettivo in bilico per il Napoli. Su di lui ora c’è anche il Borussia Dortmund che ha perso il centravanti Haller a causa di un tumore maligno ai testicoli.

Scrive la Gazzetta:

col Napoli l’intesa è da trovare, anche perché il club di De Laurentiis per accelerare deve prima cedere Petagna al Monza. Così, a maggior ragione, prende vigore il dialogo col Borussia. A Simeone si sono interessati Siviglia (che resta attento),Valencia e Villarreal. Col Napoli non c’è una quadratura, con l’Hellas che cerca di chiudere una cessione a titolo definitivo a fronte di una proposta che va verso il prestito con obbligo di riscatto per una cifra compresa tra i 16 e i 17 milioni.