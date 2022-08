Gazzetta: su Raspadori c’è anche la Juventus, il Napoli rischia di perderlo

È in stallo la trattativa col Sassuolo mentre i bianconeri chiamano l’agente. Raspadori piace ad Allegri che lo considera ottimale per sostituire Morata

Cho ha tempo, non aspetti tempo. Si fa intricata la trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Raspadori. Perché, scrive la Gazzetta, si è inserita la Juventus che cerca un attaccante.

La Juve ha preso contatti con Tullio Tinti per conoscere la situazione contrattuale di Raspadori e a che punto è la trattativa con il Napoli. Un sondaggio esplorativo frutto di una strategia: la Juventus vuole un attaccante e già mesi fa aveva inserito Raspadori nel suo “listone”. (…) Allegri, infatti, pur avendo un debole per Morata sarebbe felice di prendere un profilo come Raspadori, che è considerato “pronto uso”.